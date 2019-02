22 febbraio 2019- 20:37 Corruzione: Gdf Messina, 'il tecnico arrestato non ha mai avuto rapporti con Eni'

Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - "Con riferimento al comunicato stampa diramato oggi in relazione all’esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Gipp del Tribunale di Messina nell’ambito della operazione denominata “sistema Siracusa”, si precisa che è stato erroneamente riportato che uno degli uomini tratti in arresto (Massimo Gaboardi) è stato un ex tecnico petrolifero Eni. Sul punto si precisa che l’indagato non ha mai avuto rapporti lavorativi con l’Eni". Lo precisa in una nota la Guardia di Finanza di Messina.