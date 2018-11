20 novembre 2018- 19:06 Corruzione: Gelmini, logica manettara, tutti contro ddl Bonafede

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - “Noi siamo orgogliosi del nostro garantismo e siamo lontani dall'atteggiamento manettaro del Movimento 5 Stelle. In questa battaglia, è forse la prima volta, Forza Italia non è isolata. Bisogna dare atto a Bonafede che forse un capolavoro gli è riuscito: quello di mettere d'accordo tutti contro questa riforma”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio.“In audizione in Commissione non è stata solo Forza Italia a dire che la sospensione della prescrizione è un grave errore. Voi non siete riusciti neanche a convincere il presidente dell'Anac Cantone. Ma come, voi che siete i campioni dell'anticorruzione avete contro Raffaele Cantone ed Edmondo Bruti Liberati? E sapete cosa ha detto il procuratore di Milano Greco, che non è un notorio berlusconiano? Che questa riforma rischia di far saltare le Corti d'Appello"."E poi sono intervenuti il presidente delle Camere Penali Caiazza, il professor Manes, il professor Pisani, il professor Marini, Bernasconi, il presidente Canzio. Grazie per averci tolto dall'isolamento: la posizione di Forza Italia è la posizione di tutti coloro che difendono la Costituzione, lo stato di diritto e le garanzie costituzionali".