23 ottobre 2019- 13:07 Corruzione: giornalista all'Antimafia, 'Io emarginato per avere scritto di Montante' (2)

(Adnkronos) - Casagni ha quindi ricordato la vicenda: "Il 22 gennaio del 2015, il settimanale Centonove ha pubblicato, prima di qualunque testata nazionale e/o regionale la notizia dell’indagine a carico di Montante", dice. Poi , Casagni, ha annunciato alla Commissione antimafia la consegna di un dvd. "Essendo mia intenzione collaborare fattivamente con la vostra indagine, consegno tre copie di un medesimo Dvd contenente documentazione che ritengo a voi utile per approfondire e soprattutto individuare frequentazioni fra Montante ed il mondo, politico, istituzionale ed economico. Nel Dvd che vi consegno, infatti, c’è il file integrale di execel con tutti gli appunti redatti da Montante. Non solo dunque le parti estratte e confluite nei provvedimenti restrittivi. Sono certo che la vostra curiosità e voglia di approfondire, certamente superiore all’interesse mostrato dalla stampa nazionale alla vicenda, vi consentirà di ricostruire, grazie a questo file che contiene nomi di persone che tutt’oggi svolgono ruoli di primo piano per la vita del Paese, cosa è accaduto in Italia e perché nessuno vuole parlarne. Sono a Vostra disposizione". Ascoltato anche il giornalista e scrittore Attilio Bolzoni. Che ha ribadito: "Non si vede più la mafia trasparente, molti hanno fatto accordi con Montante che era in affari con la mafia da 26 anni e riciclava". Sia Bolzoni che Casagni sono stati parte civile nel processo a carico di Antonello Montante.