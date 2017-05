CORRUZIONE: GIP, MORACE FINANZIA ILLECITAMENTE CAMPAGNA ELETTORALE FAZIO

20 maggio 2017- 12:22

Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - L'armatore Ettore Morace, arrestato ieri per corruzione "finanzia occultamente ed illecitamente, almeno in parte, la campagna elettorale" di Girolamo Fazio, candidato sindaco di Trapani, arrestato sempre ieri, per corruzione. Lo dice il gip del Tribunale che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare. A corroborare la sua tesi c'è una intercettazione telefonica del 3 aprile 2017 "in cui, senza mezzi termini e senza timore alcuno, provocando finanche la preoccupazione delle sue collaboratrici invita Giuseppe Catalano che si sta occupando della stampa e più in generale della preparazione di materiale pubblicitario per la campagna elettorale di Fazio a predisporre una falsa fattura dell'ìimporto di 10.000 euro intestata a Liberty Lines, inserendo materiale che usualmente viene utilizzato in quella società", scrive il gip.