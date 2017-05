CORRUZIONE: GIP, ROLEX A VICARI NON è REGALO MA CORRISPETTIVO PER EMENDAMENTO (2)

20 maggio 2017- 10:59

(AdnKronos) - Che continua: "Del resto le stesse modalità fortemente criptiche con cui Morace ha gestito telefonicamente l'acquisto dell'orologio di marca (Rolex ndr) paiono sintomatiche della piena consapevolezza in capo all'indagato circa l'illiceità delle sue condotte palesemente tese a remunerare indebitamente un pubblico ufficiale per le attenzioni riservatigli al momento dell approvazione del fondamentale emendamento". E ricorda anche l'assunzione del fratellastro di Simona Vicari alla Liberty Line nel 2016. "In punto di diritto - spiega il gip -ammesso e non concesso che dietro il mercimonio delle funzioni intestate alla Vicari non vi sia stato un previo accordo criminoso con Morace, in astratto peraltro riconducibile all assunzione in Liberty Lines del fratellastro della Senatrice risalente al giugno 2016" è "noto che la corruzione susseguente ontologicamente si perfeziona a prescindere dalla sussistenza di un precedente concerto criminoso tra il corrotto e il corruttore"."Peraltro - prosegue il gip nell'ordinanza - considerato lo sviluppo della vicenda pare innegabile che nell'ottica di entrambi gli indagati l'omaggio del valore di circa 5.800 euro fosse direttamente da ricollegare alla recente strumentalizzazione delle funzioni attribuite alla Vicari in favore di Morace, una prebenda di tale importo del resto può ragionevolmente spiegarsi solo in ragione della disponibilità mostrata dalla Vicari nel corso dell'intera stagione autunnale, risolvendo dapprima la problematica legata alla potenziale nomina di Prestigiacomo ed in seguito assicurando l'approvazione dell'emendamento secondo i desiderata di Morace".