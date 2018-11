20 novembre 2018- 20:29 **Corruzione: Iezzi, fichiani cercano scusa per non votare dl sicurezza**

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - "Sono i fichiani che hanno votato a favore per mandare un segnale. Cercano una scusa per non votare il decreto sicurezza". Lo dice ai cronisti Igor Iezzi, capogruppo della Lega in commissione Affari Costituzionali, dopo che la maggioranza è stata battuta alla Camera sul ddl anticorruzione.