5 novembre 2018- 18:05 Corruzione: Iezzi (Lega), su riforma prescrizione ne discutano i leader

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - "Io spero che si trovi un accordo. Ne devono discutere i leader. A livello parlamentare non abbiamo raggiunto" un'intesa. "Non è possibile modificare la prescrizione con sole due righe". Igor Iezzi, deputato della Lega in Affari costituzionali, critica la scelta dei 5 Stelle di riformulare l'emendamento sulla prescrizione nel ddl anticorruzione: "il testo è identico, hanno solo cambiato il titolo...".