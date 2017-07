CORRUZIONE: IN CARCERE UN COMANDANTE DEI VIGILI DEL LODIGIANO

27 luglio 2017- 17:05

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - C'è anche un comandante dei vigili tra gli arrestati nell'ambito dell'operazione 'Carioca' coordinata dalla Procura di Lodi. Si tratta di M.P., 64 anni, comandante della Polizia locale di un paese della bassa lodigiana. Gli altri arrestati sono A.C., 42 anni, ufficiale di stato civile dello stesso comune e W.G., 38, imprenditore di origine brasiliana, titolare di un’agenzia con sede a Monza. Sottoposti ad arresti domiciliari la moglie dell’imprenditore, B.M., 44 anni, e F.I., 57, titolare di una ditta individuale di “noleggio autovelox. Le indagini hanno svelato un sistema di corruzione di pubblici ufficiali "finalizzato all’indebito rilascio a soggetti provenienti dal Brasile di residenze in Italia e nel comune lodigiano", spiega la nota della guardia di finanza. Il sistema di corruzione ruotava intorno alla agenzia di 'disbrigo pratiche' di Monza, facente capo ai coniugi di origine brasiliana coinvolti nell’inchiesta, che chiedevano ai propri clienti brasiliani una cifra fra i 3.500 euro ed i 5.000 euro per portare avanti la pratica: di questa cifra, circa 1.250 euro finivano nelle tasche dei pubblici ufficiali.Allo stato degli atti, il fenomeno ha consentito di far ottenere la residenza e la cittadinanza italiana, nel solo 2016, a circa 500 brasiliani, in realtà mai trasferitisi nel lodigiano. Durante l’attività è emerso anche l'episodio di corruzione del comandante che, in cambio di denaro, si accordava con il titolare di una ditta di noleggio autovelox per favorirlo nella concessione diretta del servizio di rilevamento velocità. Nel corso delle perquisizioni, sono stati rinvenuti circa 900mila euro in contanti, nascosti in abitazioni e cascine, provento dell’illecita attività.