24 settembre 2018- 12:59 Corruzione: in dl sicurezza Daspo senza attendere III grado giudizio

Roma, 24 set. (AdnKronos) - Per il Daspo per i corrotti non si aspetterà più il terzo grado di giudizio. E' una delle misure ottenute dal M5S , a quanto apprende l'Adnkronos, nel dl sicurezza che ha appena avuto il via libera da Palazzo Chigi. "Saremo più giustizialisti", la convinzione che filtra dai vertici pentastellati.