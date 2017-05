CORRUZIONE: INCHIESTA TRAPANI, M5S 'OMBRE PESANTI SU CROCETTA, SI DIMETTA' (2)

(AdnKronos) - "Il fatto che il collegamento alla fine sia stato prolungato solo per dieci giorni - continua Cancelleri – non attenua le responsabilità del presidente, se non, al limite davanti alla Corte dei Conti, davanti alla quale potrebbe essere chiamato a rispondere per danni all'erario. A questo punto - conclude il parlamentare a Cinque Stelle – viene lecito chiudersi se un operato del genere da parte di Crocetta possa considerarsi un caso isolato o se potremmo trovarci in futuro a commentare altri costosi capricci del presidente pagati con il portafoglio dei siciliani. In ogni caso le ombre sulla presidenza sono pesantissime. Crocetta non può non dimettersi".