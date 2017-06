CORRUZIONE: LEGALE VICARI, è STATO MINISTERO ECONOMIA A CORREGGERE EMENDAMENTO

6 giugno 2017- 20:15

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Nella documentazione allegata alla memoria difensiva della senatrice Simona Vicari emerge chiaramente come la senatrice avesse trasmesso all'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la proposta proveniente dalle associazioni degli armatori che prevedevano anche per le tratte a corto raggio, che prima erano esenti da Iva l'assoggettamento ad Iva del dieci per cento". E' quanto sottolinea l'avvocato Enrico Sanseverino, legale dell'ex sottosegretaria alle Infrastrutture Simona Vicari, dopo avere consegnato nel pomeriggio una memoria difensiva alla Procura di Palermo che ha indagato Vicari per concorso in corruzione. "E' stato successivamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha corretto la proposta di emendamento - dice Sanseverino - prevedendo per le tratte a corto raggio l'assoggettamento all'Iva del 5 per cento. Fermo restando l'assoggettamento dell'Iva al dieci per le tratte a medio e lungo raggio".