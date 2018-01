CORRUZIONE: LO VOI, DILAGA IN TUTTI I SETTORI MA MANCA RIPULSA SOCIALE

27 gennaio 2018- 12:00

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - "La corruzione si diffonde a tutti i livelli, senza che venga avvertita come una delle forme di inquinamento più grave della nostra società. Manca insomma la ripulsa sociale nei confronti della corruzione e anche su questo mafia ha ripreso a investire". Lo ha detto il procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, durante il suo intervento in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario in corso nel Palazzo di giustizia del capoluogo siciliano.