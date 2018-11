21 novembre 2018- 12:01 Corruzione: M5S chiede stop aula fino alle 13, opposizione contraria

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - Pienone in aula e big tutti alla Camera per la seduta sul ddl Bonafede dopo che ieri la maggioranza è stata battuta su un emendamento, votato a scrutinio segreto, che depotenzia il reato di peculato. Ma non è basta la notte, nè la riunione dei gruppi M5S con Luigi Di maio stamattina per capire come proseguire nell'esame del testo. Di qui al richiesta dei 5 Stelle di sospendere i lavori: "Chiedo un rinvio dell'Aula alle ore 13. I motivi sono dovuti all'approvazione dell'emendamento di ieri che ha profondamente cambiato il provvedimento. Dobbiamo chiarirci al nostro interno per poter procedere nel migliore dei modi", ha detto in aula Daniele Del Grosso del M5S. Una proposta contro cui si sono schierate le opposizioni. Dice Emanuele Fiano del Pd: "Non si possono prendere in giro l'opposizione e gli italiani". Ed ancora: "Non si provi con un'altra norma a modificare quello che è stato espresso dalla Camera. Se ne avete la forza modificatelo in Senato".