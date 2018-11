2 novembre 2018- 17:46 Corruzione: M5S, pronti a svelare nomi di chi finanzia partiti

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - “Vogliamo dire addio alla malapolitica che ha governato per anni facendo gli interessi di chissà chi. I cittadini hanno tutto il diritto di sapere nomi, cognomi e cifre di chi paga i partiti. Ne abbiamo lette tante: fondazioni, pseudo associazioni, aziende e industrie agroalimentari, del gioco d’azzardo, della farmaceutica che per anni hanno elargito soldi a volontà ai partiti politici, pur di tutelare i propri interessi, mascherandosi e nascondendo le loro identità a tutto il Paese". Lo afferma Anna Macina, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Costituzionali alla Camera.“Non faremo alcun passo indietro sulla norma che riguarda la trasparenza dei partiti e dei loro finanziamenti contenuta nel ddl anticorruzione - assicura Macina - Lo abbiamo promesso ai cittadini, scritto nero su bianco nel contratto di governo e siamo pronti a farlo, nonostante l’opposizione inizi a storcere il naso a questa norma che chiaramente mette la parola fine a migliaia di finte donazioni, che in realtà nascondono ben altro”.