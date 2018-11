2 novembre 2018- 17:46 Corruzione: M5S, pronti a svelare nomi di chi finanzia partiti (2)

(AdnKronos) - "Tutte le fantomatiche fondazioni, direttamente o indirettamente collegate a partiti politici, dovranno uscire allo scoperto perché gli elettori hanno diritto di conoscere gli interessi economici che si celano dietro quei partiti", sostiene da deputata M5S. "Gli autori dei finanziamenti avranno finalmente un volto, mentre i gruppi parlamentari non potranno più ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno, a meno che non vengano pubblicate online. Inoltre - prosegue Macina - nessun contributo potrà essere dato da persone che vivono all'estero e non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto”. "L’articolo 7 del ddl corruzione, non solo rimane lì e non si tocca, ma sarà anche il punto centrale di un decreto che vuole scardinare pezzo dopo pezzo un sistema politico marcio a cui governo del cambiamento metterà la parola fine”, conclude il capogruppo M5S in Affari Costituzionali.