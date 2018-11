5 novembre 2018- 17:43 **Corruzione: M5S, testo prescrizione riformulato ma sostanza non cambia**

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - Il M5S non arretra ma tira dritto sulla riforma della prescrizione. Il testo dell'emendamento presentato al ddl anticorruzione è stato è vero ritirato dalla relatrice Francesca Businarolo, del M5S, ma per essere riformulato "nella forma, non nella sostanza che resta invariata. Dunque obiettivo dei grillini resta quello di bloccare la prescrizione dopo il primo il grado di giudizio". E' quanto spiegano all'Adnkronos fonti di governo M5S. Nel testo riformulato, infatti, dopo le parole 'pubblica amministrazione' viene semplicemente inserita la dicitura 'nonché in materia di prescrizione del reato'.