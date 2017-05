CORRUZIONE: M5S, VICENDA VICARI GRAVISSIMA, SUBITO CHIAREZZA

19 maggio 2017- 16:30

Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Rolex in cambio di un emendamento. Si ipotizza il coinvolgimento del sottosegretario Vicari e di un parlamentare. Quell'emendamento fu firmato dal deputato siciliano Garofalo di Ap. Come si giustifica? Cosa ha da dire al riguardo? Vogliamo assolutamente che venga fatta chiarezza". Lo dicono i deputati del M5S della Commissione Trasporti dopo che anche il nome di Simona Vicari è finito nell'inchiesta che ha portato all'arresto per corruzione dell'armatore Ettore Morace, del deputato regionale Girolamo Fazio, candidato sindaco di Trapani alle prossime amministrative. Per i pentastellati è "una situazione gravissima che se fosse confermata in sede giudiziaria dovrebbe far scattare immediatamente le dimissioni del sottosegretario"."Una bufera che si scatena alla vigilia del voto - aggiungono - e che si schianta su un sottosegretario che già in passato abbiamo contestato per emendamenti presentati all'ultimo minuto a favore delle lobby. Ricordiamo come fosse ieri l'emendamento Tempa Rossa presentato di notte durante la discussione dello Sblocca Italia. Sulla valenza politica della Vicari ci siamo già esposti. Ma qui si va oltre. Vogliamo che sia fatta chiarezza immediata" concludono i deputati M5S.