CORRUZIONE: MARE MONSTRUM, SEQUESTRATI DUE APPARTAMENTI A EX DEPUTATO FAZIO

13 dicembre 2017- 11:45

Palermo, 13 dic. (AdnKronos) - Due appartamenti sono stati sequestrati dai Carabinieri dei Nuclei Investigativi del Comando Provinciale di Trapani e Palermo all'ex deputato regionale Girolamo Fazio, arrestato lo scorso 19 maggio nel corso dell’operazione Mare Monstrum con l'accusa di corruzione. Con il provvedimento di sequestro il Giudice per le indagini preliminari ha ordinato il sequestro di due unità abitative nel centro di Trapani ed adibite a bed and breakfast. Il Giudice, concordando con l’attività d’indagine svolta dai Carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, nel provvedimento ha puntato l'attenzione "sulla condotta di Fazio - spiegano gli inquirenti - il quale ha posto l’esercizio della propria funzione di deputato regionale al servizio ed al soldo di imprenditori locali". Il valore economico degli immobili, pari ad euro 108 mila circa, è ritenuto "l'equivalente del prezzo della corruzione erogata in favore dell’ex deputato regionale". Oggi Fazio è a piede libero.