CORRUZIONE: PALERMO, OGGI INTERROGATORIO ARMATORE MORACE

22 maggio 2017- 07:35

Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Inizieranno oggi, davanti al gip di Palermo Marco Gaeta, gli interrogatori delle persone arrestate venerdì mattina nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di corruzione che girava attorno all'armatore Ettore Morace con l'aiuto di politici e burocrati. Il primo a essere interrogato dal giudice per le indagini preliminari, questa mattina, sarà proprio Ettore Morace, accusato di corruzione. Domani toccherà al deputato regionale e candidato sindaco di Trapani Girolamo Fazio, che è ai domiciliari, sempre per corruzione, e al funzionario regionale Giuseppe Montalto. Indagati nella stessa inchiesta anche il Presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, l'ormai ex sottosegretaria alle Infrastrutture Simona Vicari, e l'ex deputata regionale Marianna Caronia, candidata a Palermo con una lista che sostiene Fabrizio Ferrandelli.L'inchiesta è coordinata dal Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Dino Petralia e dai pm Luca Battinieri e Frzncesco Gualtieri.