CORRUZIONE: PALERMO, VICARI CONSEGNA A PM ROLEX E MEMORIA DIFENSIVA

6 giugno 2017- 19:57

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - L'ex sottosegretaria alla Infrastrutture Simona Vicari si è presentata oggi pomeriggio alla Procura di Palermo dove, accompagnata dal suo legale, l'avvocato Enrico Sanseverino, ha consegnato ai magistrati che l'hanno indagata per concorso in corruzione, il Rolex che le era stato regalato lo scorso Natale dall'armatore Ettore Morace. Il legale ha anche consegnato una memoria difensiva. "Vogliamo prendere le distanze da quello che abbiamo sempre considerato un dono, mentre per la Procura si tratta di un corpo di reato", dice all'Adnkronos l'avvocato Sanseverino. Secondo il Procuratore aggiunto Dino Petralia, e i pm Luca Battinieri e Francesco Gualtieri, che coordinano l'inchiesta, Vicari avrebbe fatto approvare, in cambio del Rolex, un emendamento che avrebbe fatto risparmiare all'armatore Ettore Morace, arrestato a maggio per corruzione oltre sette milioni di euro. Per il legale questa inchiesta "è un attentato all'attività parlamentare dell'onorevole Vicari - dice Sanseverino - è assurdo che un parlamentare non possa presentare un emendamento da cui traggono benefici non solo Morace ma tante compagnie di navigazione". Vicari si è quindi avvalsa della facoltà di non rispondere, ma si è limitata a consegnare il Rolex e la memoria difensiva. L'emendamento legislativo, poi approvato, aveva fatto ridurre l'Iva dal sul trasporto marittimo dal 10 al 5 per cento per le tratte marittime a corto raggio.