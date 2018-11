2 novembre 2018- 18:21 Corruzione: Patuanelli, su trasparenza fondi a partiti M5S non arretrerà

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - “Uno dei tanti mali che ha caratterizzato la vecchia politica è l’opacità nei finanziamenti ai partiti. Un male antico, cui non si è mai – volutamente – porre rimedio. Perché tutti, sinistra e destra, hanno sempre avuto un solo principio in questo caso: pecunia non olet. Chiunque fosse il finanziatore: industriali, armatori, ras degli appalti pubblici, re delle cliniche private, signori dell’accoglienza migranti, nomi noti dell’alta borghesia e della finanza. Ma adesso la musica è cambiata". Così in una nota il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli."Il ddl anticorruzione - prosegue il presidente dei senatori 5 Stelle - contiene una norma che riguarda la trasparenza dei partiti e dei loro finanziamenti. Su questo non arretreremo in nessun caso. I cittadini hanno il diritto di sapere chi finanzia la politica e i politici. Lo abbiamo sempre detto, è scritto nel contratto di governo, e a breve sarà legge dello Stato”.