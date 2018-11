21 novembre 2018- 15:42 Corruzione: Pd e Leu lasciano Conferenza capigruppo Camera, riunione aggiornata (2)

(AdnKronos) - "I programmi non si cambiano per problemi politici espressi in un voto libero", ha sottolineato per il Pd Emanuele Fiano, contestando l'ipotesi avanzata dalla maggioranza di lavorare anche domani in Aula sul ddl anticorruzione, bloccando così i lavori già previsti della commissione Bilancio impegnata nell'esame della manovra. "Se il presidente Fico intende gestire la difesa delle prerogative di tutti parlamentari andando a risolvere i problemi in casa sua -ha aggiunto l'esponente Dem- lo faccia senza di noi".Di "comportamento inaccettabile" ha parlato il capogruppo di Leu, Federico Fornaro, ricordando che "stiamo discutendo un disegno di legge e non un decreto che è in scadenza".Pochi minuti dopo, la riunione della Conferenza dei capigruppo è stata sospesa e aggiornata a stasera, quando si deciderà se proseguire anche domani l'esame del ddl anticorruzione e se calendarizzare nella stessa giornata le comunicazioni del governo sulla manovra, dopo la bocciatura da parte dell'Ue.