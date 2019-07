2 luglio 2019- 14:37 Corruzione: Pierobon, 'La telefonata con Arata? Abbiamo una differenza di linguaggio'

Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - “Mi rendo conto che abbiamo una differenza di linguaggio. Io volevo dire soltanto che dovevano dargli una risposta o positiva o negativa”. Così l’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon, in audizione in commissione regionale Antimafia, ha risposto al presidente Claudio Fava che chiedeva chiarimenti sulla telefonata con Arata in cui dice: “Ci stanno prendendo per i fondelli”.Fava ha anche chiesto all’assessore come mai avesse chiamato l’assessore Cordaro per far sollecitare un provvedimento: “L’assessorato ha un dovere di serietà e di rispetto dei tempi” ha risposto. “Ma lei fa così per qualunque imprenditore si presenti in assessorato?” chiede Fava. “Assolutamente sì” ha detto Pierobon. E sulla celerità delle sue risposte alle richiesta di Arata ha aggiunto: “Faccio tutto subito, chi mi conosce lo sa”.