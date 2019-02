27 febbraio 2019- 11:16 Corruzione: processo Saguto, riprende il controesame del pm

Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - E' ripreso, davanti al Tribunale di Caltanissetta, con le domande del pm Claudia Pasciuti, il controesame dell'ex Presidente della sezione Misure di prevenzione di Palermo Silvana Saguto, sotto processo per corruzione sulla gestione della sezione da lei presieduta fino a qualche anno fa. La pm chiede alla giudice, in attesa del verdetto della cassazione sulla sua radiazione decisa dal Csm, i particolari di alcune intercettazioni con l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara del 22, 23 e 24 giugno 2015. Secondo Saguto si trattava "di documenti", mentre per l'accusa si parlava di "soldi". Nella scorsa udienza Saguto aveva ribadito, durante l'esame del suo difensore, l'avvocato Ninni Reina, di non avere mai preso soldi dall'ex amministratore giudiziario Cappellano Seminara, anche lui sotto processo.