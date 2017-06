CORRUZIONE: PROCURA TRAPANI, NON ANCORA FORMALIZZATO APPELLO DOMICILIARI FAZIO

6 giugno 2017- 20:27

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Per il candidato a sindaco di Trapani Girolamo Fazio "la notizia dell’appello della Procura di Trapani è infondata", ma il Procuratore facente funzione di Trapani Ambrogio Cartosio, spiega all'Adnkronos: "L'atto non è ancora stato formalizzato, ma è nostra intenzione farlo. L'intenzione di fare l'appello alla revoca dei domiciliari c'è ma manca la formalizzazione dell'atto di appello". "L’ufficio stampa ha contattato i difensori del candidato sindaco Girolamo Fazio - si legge in una nota dell'entourage di Fazio - I legali hanno con fermezza escluso che la Procura di Trapani, il cui stile è noto, possa aver presentato appello contro la revoca dei domiciliari dandone preventiva divulgazione ad alcuni organi di stampa". "Per questo motivo la notizia dell’appello della Procura, non notificato alle parti, appare infondata e malevolmente diffusa", si legge ancora nella nota.