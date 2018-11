7 novembre 2018- 15:26 Corruzione: proteste opposizioni in comm. Affari Ue, no voto su testo ormai superato

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - Tensione in commissione Affari Ue alla Camera, convocata per discutere del ddl anticorruzione. Dopo la relazione dei 5 Stelle, il presidente della commissione, il grillino Sergio Battelli, ha aperto le dichiarazioni di voto. Ma tutti i gruppi dell'opposizione, viene riferito, hanno messo in evidenza che il testo sul quale erano stati chiamati ad esprimersi era un testo ormai superato dagli eventi.A quel punto, il presidente ha proposto di decidere in ufficio di presidenza i punti di competenza della commissione sui quali votare. Una proposta rigettata dalle opposizioni: "Impossibile definire quali siano i punti di nostra competenza". La seduta è stata aggiornata da domani.