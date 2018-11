27 novembre 2018- 09:10 Corruzione: quattro arresti a Trapani, in manette anche Capo del Genio civile (2)

(AdnKronos) - Il sistema clientelare creato "ha comportato che molte delle pratiche dirette all’ufficio del Genio Civile della Provincia di Trapani passassero dallo studio tecnico del figlio dell’Ingegnere Capo, grazie all’opera di un compiacente gruppo di ingegneri, architetti e geometri interessati a favorire i loro clienti e loro stessi negli adempimenti relativi a manufatti e strutture di cemento armato, a discapito degli altri professionisti dello stesso settore", spiegano ancora dalla Guardia di Finanza di Trapani.Il modus operandi posto in essere "ha permesso di condizionare illecitamente anche i tempi di trattazione delle pratiche presso detto Genio Civile, consentendo agli imprenditori e privati cittadini che “transitavano” presso il richiamato studio tecnico la sollecita definizione delle relative pratiche, attraverso la predisposizione e il deposito di atti ideologicamente falsi, come relazioni di collaudo di manufatti effettuate solo sulla carta e non in concreto".Mirate intercettazioni telefoniche ed ambientali hanno accertato che i "privati e gli imprenditori agevolati, spesso con la complice mediazione dei professionisti, ripagavano l’illecito servizio con la promessa e la dazione di denaro contante ovvero altra utilità - spiegano le Fiamme gialle -In un caso, infatti, è stato accertato che, in cambio di affidamenti diretti in somma urgenza di lavori presso strutture di due Pubbliche Amministrazioni, l’imprenditore favorito ha praticato al citato Capo del Genio Civile un consistente sconto rispetto all’originario credito vantato nei confronti di una società operante nel settore delle energie rinnovabili, amministrata di fatto da predetto Pubblico Ufficiale".