14 gennaio 2019- 13:34 Corruzione: Renzi, 'banda onesti ora salva leghisti per peculato'

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - "È ufficiale: pensano di poter prendere in giro gli italiani su tutto. Per adesso, sembra ancora che vada loro tutto bene, ma chi conosce come funzionano queste cose sa che il loro risveglio sarà brusco. E improvviso". Lo scrive Matteo Renzi nella enews a proposito dell'emendamento al ddl anticorruzione che "potrebbe permettere di salvare i condannati leghisti per peculato". "La banda degli onesti colpisce ancora -sottolinea Renzi-. Questa maggioranza, infatti, continua a regalarci le sorprese più incredibili. Ci hanno frantumato i padiglioni auricolari urlando 'onestà' per tutta la campagna elettorale. E mai grido si rivelò più fallace. Quelli dell’onestà, infatti, hanno fatto il condono edilizio nascondendolo dentro un decreto per Genova. Hanno fatto il condono fiscale premiando i furbetti e penalizzando chi ha sempre pagato. Hanno inserito il saldo e stralcio per cancellare le cartelle Equitalia ad amici e parenti". "Hanno nascosto 49 milioni di euro e non vogliono raccontare dove li hanno messi. E come se non bastasse, adesso, hanno inserito nella Legge Bonafede sull’anticorruzione un comma che potrebbe permettere di salvare i condannati leghisti per peculato. Cioè il primo provvedimento anticorruzione della storia che ha come effetto quello di salvare dei politici accusati di aver speso male i soldi pubblici.È ufficiale: pensano di poter prendere in giro gli italiani su tutto".