CORRUZIONE: RESTA AI DOMICILIARI ARMATORE MORACE

16 giugno 2017- 15:42

Palermo, 16 giu. (AdnKronos) - Niente scarcerazione per Ettore Morace, l'armatore che da maggio è ai domiciliari con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge anche il candidato sindaco Girolamo Fazio, scarcerato di recente e dell'ormai sottosegretario alle Infrastrutture Simona Vicari e il governatore siciliano Rosario Crocetta, entrambi indagati per concorso in corruzione. Oggi il tribunale del Riesame di Palermo ha respinto l'istanza di scarcerazione che era stata presentata nei giorni scorsi dai legali dell'armatore.