CORRUZIONE: RIESAME ANNULLA SCARCERAZIONE FAZIO, MA EX DEPUTATO NON TORNA AI DOMICILIARI

12 luglio 2017- 10:47

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - Il Tribunale del Riesame di Palermo, accogliendo la richiesta della Procura di Trapani, ha annullato l'ordinanza del gip di Trapani che a inizio giugno aveva revocato gli arresti domiciliari per l'ex deputato regionale siciliano Girolamo Fazio, arrestato lo scorso maggio con l'accusa di corruzione e traffico di influenze, sostituendola con il divieto di dimora a Palermo. Ma il politico, che a pochi giorni dal voto aveva ritirato la sua candidatura a sindaco di Trapani, non torna ai domiciliari. Il provvedimento non è esecutivo, in attesa del possibile ricorso in Cassazione da parte della difesa di Fazio.Nell'ambito della stessa inchiesta fu arrestato anche l'armatore Ettore Morace. Mentre sono indagati per concorso in corruzione il governatore siciliano Rosario Crocetta e l'ormai ex sottosegretario alle Infrastrutture Simona Vicari (Ap).