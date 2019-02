20 febbraio 2019- 12:56 Corruzione: Saguto, 'Cappellano non mi ha mai consegnato 20 mila euro nel trolley'

Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - "Per trasportare ventimila euro non è necessario usare un trolley, mi fa specie che lo abbiano detto. L'avvocato Seminara non mi ha mai consegnato quella somma a casa". Silvana Saguto, l'ex Presidente della sezione Misure di prevenzione nega di avere mai ricevuto dall'avvocato Gaetano Cappellano Seminara un trolley contenente la somma di 20 mila euro, che secondo la Procura rappresenterebbe una prova per la corruzione per la gestione delle misure di prevenzione. Era il 30 giugno del 2015 e l'avvocato Cappellano Seminara è salito nella mia abitazione perché c'erano dei documenti da approvare - spiega oggi Saguto deponendo al processo che si celebra davanti al Tribunale di Caltanissetta - siccome era notorio che io non arrivavo presto in tribunale, l'avvocato veniva spesso a casa. Venivano persone con cui avevo una intimità particolare, ma anche rappresentanti delle forze delll'ordine. Ovviamente accadeva quando era veramente urgente".E sui rapporti con Seminara dice: "Non è mai venuto a un mio compleanno, l'unica volta che ho fatto una grossa festa è stata a casa del prefetto per i miei 60 anni. Ma lui non venne. Sono andata io al compleanno dell'avvocato": E nega anche di avere ricevuto regali di particolare rilievo economico: "Qualche regalo me lo ha fatto sì ma come tanti altri, anche il cancelliere mi portava i fiori il giorno della festa della donna", dice. Le Fiamme gialle hanno scavato nei conti correnti di Silvana Saguto e del marito Lorenzo Caramma, anche lui imputato, per trovare passaggi anomali di denaro. I finanzieri si sono concentrati su quattro versamenti eseguiti tra il 1 e il 7 luglio 2015 per un importo complessivo di 9 mila e 500 euro. Secondo l'accusa, sarebbero parte dei 20 mila euro che Cappellano Seminara avrebbe consegnato al magistrato dentro una valigia la sera del 30 giugno 2015.