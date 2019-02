20 febbraio 2019- 12:32 Corruzione: Saguto, 'Con i beni sequestrati lavoravano anche figli di magistrati'

Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - "Con i beni sequestrati lavoravano anche i figli di miei colleghi, ad esempio dei giudici Ingargiola e Puglisi. Ma non solo. Il fratello di Vittorio Teresi lavorava con l'amministratore giudiziario Collovà. Ma non è un pregiudizio, accadeva così". A parlare è Silvana Saguto, l'ex Presidente delle Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, che continua la sua deposizione al processo che la vede imputata associazione a delinquere, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, induzione a dare o promettere utilità, abuso d’ufficio.