20 febbraio 2019- 10:41 Corruzione: Saguto, 'con me aumento del 400 per cento dei beni sequestrati'

Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - "Da quando sono tornata alla sezione Misure di prevenzione al Tribunale di Palermo c'è stato un aumento del 400 per cento delle misure. Non lo dico io, ma è un dato del Ministero che ci ha chiesto il valore dei beni sequestrati e confiscati che amministravamo". Lo ha detto Silvana Saguto, l'ex Presidente delle Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, oggi sotto processo per associazione a delinquere, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, induzione a dare o promettere utilità, abuso d’ufficio. Saguto sta rispondendo alle domande del suo legale, l'avvocato Ninni Reina, nel processo che la vede imputata. "Noi amministravamo il 45 per cento delle misure di prevenzione di tutta Italia", dice ancora Saguto.