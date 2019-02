20 febbraio 2019- 11:27 Corruzione: Saguto, 'Ecco i biglietti con i nomi raccomandati dai magistrati'

Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - Colpo di scena al processo a carico del giudice Silvana Saguto, l'ex Presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, sotto processo per associazione a delinquere, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, induzione a dare o promettere utilità, abuso d’ufficio. Durante l'esame della sua difesa, la giudice tira fuori un'agendina che mostra al Tribunale presieduta da Andrea Catalano: "L'altra sera ho ritrovato per caso l'agenda in cui mettevo i biglietti che ricevevo ogni giorno. Mi venivano segnalati gli amministratori giudiziari da nominare. Anche da parte di colleghi magistrati. La consegnerò al tribunale questa agenda". E inizia a fare un elenco di persone: "Intanto, le segnalazioni arrivavano dai miei colleghi: La Cascia, Guarnotta, D'Agati, Tona. Ma c'erano anche avvocati che mi facevano segnalazioni. Persone di cui di fiducia". E prosegue: "In questa agenda ci sono tutti. Tutti mi facevamo segnalazioni. Io chiedevo solo che fossero persone qualificate, soprattutto persone che provenivano dal Dems, il corso voluto dai professori universitari Fiandaca e Visconti". E continua ancora a fare nomi leggendo l'agenda: "Marco Nicola Luca, Stefano Mandalà, non so chi siano, provenivano dal Dems".