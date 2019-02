20 febbraio 2019- 13:43 Corruzione: Saguto, 'Ho dato la mia vita per la magistratura'

Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - "La verità dei fatti è che io dato la vita per la magistratura, sapendo di rischiare". Lo ha detto Silvana Saguto proseguendo la sua deposizione al processo che la vede imputata per corruzione davanti al Tribunale di Caltanissetta. "La mafia ha fatto un conto migliore - dice -di non arrivare più agli estremi. E io con questo processo mi sono fatta una 'assicurazione' sulla vita, perché la mafia non mi farà più nulla". E ricorda una frase di Massimo Ciancimino in una intercettazione: "Disse - spiega - 'A quella la dobbiamo fare saltare dalla sezione'".E poi aggiunge: "Ho aspettato di difendermi davanti a un collegio, non ho mai voluto parlare mai con nessuno se non davanti a un tribunale - dice - Io ho letto gli atti e proprio avendoli letti non ho voluto rilasciare interviste. Semmai parlerò lo farò adesso dopo avere parlato".