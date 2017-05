CORRUZIONE: SALVINI, POLITICA NON FA ABBASTANZA E QUALCUNO HA COSCIENZA SPORCA

26 maggio 2017- 18:37

Palermo, 26 mag. (AdnKronos) - "Se Falcone fosse ancora in vita avrebbe molto da fare. Nella lotta contro la corruzione e il malaffare la magistratura fa, la politica non abbastanza quando ripropone vecchie facce e vecchi sistemi, quando c'è gente che entra ed esce dalla galera, quando viene fuori Mafia capitale, quando si certifica che l'immigrazione rende più della droga, anche nella Sicilia di Giovanni Falcone. Tanti stanno facendo tanto ma qualcuno ha la coscienza sporca". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, davanti all'albero Falcone, in via Notarbartolo a Palermo, chiudendo il suo tour in città a sostegno del candidato sindaco Ismaele La Vardera.