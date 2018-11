5 novembre 2018- 20:01 Corruzione: Salvini, riforma prescrizione va fatta bene o è sconfitta per tutti

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - "Riforma della giustizia, e anche della prescrizione, sono nel contratto di governo e diventeranno realtà: mettere in galera mafiosi e corrotti è una priorità della Lega. L’importante è farle bene queste riforme, evitando che i processi durino all’infinito anche per gli innocenti, altrimenti è una sconfitta per tutti". Così il vicepremier Matteo Salvini interviene sul braccio di ferro tra M5S e Lega sulla riforma della prescrizione inserita nel ddl anti-corruzione.