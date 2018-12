13 dicembre 2018- 15:11 Corruzione: Sarti-Brescia (M5S), ora ok rapido Camera

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - “L’urgenza di una legge anticorruzione efficace è sempre stata una priorità del Movimento 5 Stelle. Oggi anche il Greco, l’organo del Consiglio d’Europa, ha espresso la necessità di accelerare le riforme in questa direzione. Per questo siamo soddisfatti che il Senato abbia corretto in tempi brevi il testo della Camera e ora siamo al lavoro perché entro Natale il nostro Paese abbia finalmente norme rigorose contro corrotti e corruttori. Un altro impegno mantenuto”. Lo dicono i due presidenti delle Commissioni Giustizia e Affari Costituzionali Giulia Sarti e Giuseppe Brescia, entrambi eletti nelle file del M5S.