CORRUZIONE: SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 10 MLN DI EURO A VITTORIO MORACE (2)

15 febbraio 2018- 10:11

(AdnKronos) - Il Tribunale di Palermo ha emesso così il provvedimento di sequestro preventivo di beni mobili, mobili registrati e immobili, nonché delle quote azionarie e dei rapporti bancari riconducibili a Morace per un importo complessivo di 10.108.444,65 euro. Il provvedimento cautelare ha riguardato quote dal valore nominale di 10.037.506,05 euro pari al 97,17 per cento della società Liberty Lines spa; quote dal valore nominale di 15.000 euro pari al 50 per cento della società Trapani calcio srl; 13 rapporti bancari; un terreno sito a Caivano (Napoli); un autovettura. "Il sequestro delle quote societarie non influirà sull’operatività della Liberty Lines spa e della Trapani Calcio srl" spiegano gli investigatori.