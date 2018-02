CORRUZIONE: SINDACO SIRACUSA, DA POLITICA SILENZIO TOTALE

7 febbraio 2018- 12:30

Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - "Ho atteso 24 ore prima di intervenire sugli arresti eccellenti di ieri perché volevo capire quale sarebbe stata la reazione della politica e, come pensavo, c'è stato un silenzio quasi totale. La ragione è molto semplice: i politici che possono permettersi di intervenire su questa vicenda sono davvero molto pochi. È un fatto che Giancarlo Longo è stato il pubblico ministero che con maggiore impegno si è occupato del Comune. Sabato spiegherò il perché". Lo dice il sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, all'indomani dell'operazione delle Procure di Roma e Messina che ha portato la Guarda di Finanza a effettuare 15 arresti per due associazioni a delinquere dedite alla frode fiscale, reati contro la pubblica amministrazione e corruzione in atti giudiziari. Sabato alle 10 nella sala Archimede di piazza Minerva 5 il primo cittadino terrà una conferenza stampa sul tema 'Sistema Siracusa e colletti bianchi'. Il sindaco parlerà della cosiddetta vicenda 'Open Land' e delle conseguenze sul Comune.