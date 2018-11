2 novembre 2018- 19:24 Corruzione: tensioni M5S-Lega, da Carroccio via norma trasparenza fondi partiti (2)

(AdnKronos) - A stretto giro dalla dichiarazione di Di Maio, parte il fuoco di fila del M5S. Tra gli altri, c'è lo stop dello stesso ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Sulla trasparenza nei partiti "non faremo alcun passo indietro, neanche di un millimetro", assicura infatti il Guardasigilli."La trasparenza viene prima di tutto - tuona Bonafede su Facebook - per questo abbiamo insistito per inserirla nel contratto di governo con riferimento in particolare ai partiti e alle loro fondazioni satellite. Norme che ora sono nero su bianco nella legge spazza-corrotti. Qualcuno però forse pensava scherzassimo, che fosse un vuoto annuncio come nelle migliori tradizioni della vecchia politica e quindi ecco spuntare emendamenti soppressivi laddove si dispone la pubblicazione obbligatoria di ogni contributo ricevuto dai partiti e il divieto di riceverne dall'estero". "I cittadini hanno tutto il diritto di sapere chi finanzia i partiti, anche per avere più consapevolezza del proprio voto. È una norma che i cittadini chiedono da sempre e che col MoVimento 5 Stelle al governo può essere realizzata. Noi siamo stati i primi ad attuarla, senza bisogno di una legge. La vecchia norma già prevedeva massima trasparenza per associazioni, blog e altro, collegati a partiti. Ma se si vogliono aggiungere altre cose per noi va bene - conclude il ministro - vanno bene anche le bocciofile".