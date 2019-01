13 gennaio 2019- 13:16 Corruzione: Vazio (Pd), 'da Bonafede colpo di spugna per leghisti'

Roma, 13 gen. (AdnKronos) - "Adesso è tutto chiaro. Abbiamo finalmente capito a cosa serviva davvero la legge a cui il ministro Bonafede teneva tanto: a salvare i leghisti condannati e imputati nelle vicende delle spese pazze in Regione, con un comma ‘mascherato’ ad personam". Lo afferma Franco Vazio, del Pd, vicepresidente della commissione Giustizia della Camera, a proposito dell'intervento sul peculato contenuto nella legge anticorruzione."La verità nascosta sotto la cortina fumogena della demagogia giustizialista del ministro Bonafede e della retorica 'spazzacorrotti' -aggiunge- è il classico 'colpo di spugna' in stile Prima Repubblica: un vero regalo ai compagni di ventura per cancellare i loro problemi giudiziari. È bastato un codicillo ad personam nascosto nelle pieghe del decreto che di fatto derubrica il reato di peculato -guarda caso- e proprio per i consiglieri regionali leghisti condannati e imputati parrebbe tutto risolto. Che cosa hanno da dire ora Bonafede, Di Maio, Conte e Travaglio? Quel che è certo è che il titolo della legge era sbagliato: il vero nome del Ddl Bonafede non è spazzacorrotti ma salvafurbetti".