CORRUZIONE: VERDI SICILIA A MINNITI, NUOVA DATA PER ELEZIONI A TRAPANI

19 maggio 2017- 16:19

Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Ristabilire nuovi tempi per le amministrative". A chiederlo al ministro dell'Interno, Marco Minniti, è la Federazione Verdi di Sicilia, dopo l'arresto per corruzione del deputato all'Assemblea regionale siciliana e candidato sindaco di Trapani, Girolamo Fazio. E' di ieri la notizia, invece, della richiesta di soggiorno obbligato per un altro candidato nella corsa a primo cittadino di Trapani, il senatore azzurro Antonino D'Alì."Ripristino della legalità, chiarezza sulle forze oscure che si muovono sul territorio di Trapani - proseguono i Verdi - e ristabilire la serena partecipazione dei cittadini che democraticamente vogliono avere confermato il loro diritto a scegliere liberamente la prossima amministrazione comunale".