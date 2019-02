1 febbraio 2019- 15:36 Corte Conti: protocollo intesa con Istat per interscambio informazioni

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - Protocollo d'intesa tra la Corte dei conti e l'Istat per la collaborazione e l'interscambio di informazioni finalizzati all'attività statistica e di ricerca scientifica. Il Protocollo d’intesa è stato sottoscritto ieri dal presidente della Corte dei conti, Angelo Buscema e da quello dell’Istat, Maurizio Franzini. L’accordo, si legge in una nota, "consolida ed estende forme di collaborazione che, da lungo tempo, vedono i due istituti impegnati, congiuntamente, nell’analisi dell’andamento della situazione economico-finanziaria e delle procedure di valutazione della qualità dei dati statistici e dei conti pubblici". Nel dettaglio, con il Protocollo la Corte dei conti e l'Istat, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, rafforzano la collaborazione finalizzata al collegamento dei propri sistemi informativi per lo scambio automatizzato delle informazioni contenute negli archivi e si impegnano a realizzare progetti di ricerca riguardanti problematiche di comune interesse. Gli obiettivi assegnati al nuovo accordo assumono un rilievo fondamentale in un contesto, come quello attuale, segnato dai riflessi dell’emergenza finanziaria e dall’esigenza di offrire, anche in sede europea, solidi elementi per le verifiche sull’attendibilità e la veridicità dei conti delle amministrazioni pubbliche. La crescente attenzione alla qualità dei dati e all’adeguatezza dei sistemi informativi ha, infatti, indotto le Autorità europee a richiedere un maggior coinvolgimento degli organismi nazionali di controllo nella verifica della rispondenza alla normativa contabile dei documenti di bilancio delle pubbliche amministrazioni.