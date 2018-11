30 novembre 2018- 13:48 Cosa è successo all'aereo di Angela Merkel

Berlino, 30 nov. (AdnKronos) - Non è stato il risultato di un sabotaggio ma un guasto elettrico. L'aeronautica militare tedesca ci tiene a precisare che dietro il guasto tecnico che ha costretto l'aereo di Angela Merkel a un atterraggio di emergenza "non c'è assolutamente alcuna indicazione di un contesto criminale", ha detto un portavoce della Luftwaffe. Il chiarimento è arrivato dopo la Rheinische Post, citando fonti vicine ai servizi di Sicurezza tedesca, aveva fatto sapere che gli investigatori tedeschi stavano verificando se ci fosse qualche 'atto criminale' dietro il malfunzionamento del velivolo che doveva trasportare la cancelliera al vertice del G20 in Argentina. In particolare, secondo la Rheinische Post le autorità avrebbero effettuato controlli per determinare se ci sia stato un cyber attacco alla base del problema, senza escludere altre ipotesi. Secondo Der Spiegel, l'intero sistema di comunicazione dell'aereo è stato interessato dal malfunzionamento e l'equipaggio è stato costretto a utilizzare un telefono satellitare a bordo per contattare il centro di controllo del traffico aereo ed effettuare l'atterraggio di emergenza.A complicare il viaggio della Merkel è stato invece un guasto a una scatola di distribuzione elettrica. A Colonia, dove è rientrato l'Airbus A340 'Konrad Adenauer', il colonnello Guido Henrich ha fatto il punto della situazione: "Si è trattato del classico guasto di un componente, come può capitare in qualsiasi momento. Il componente è stato sostituito, l'aereo è funzionante". Quale pericolo potenziale avrebbe potuto essere provocato dal guasto? "Nessuno". Un altro aereo della flotta volerà a Buenos Aires e sarà utilizzato per il rientro della cancelliera. Il 'Konrad Adenauer', l'Airbus A340 della Repubblica Federale, è stato costretto a rientrare in Germania, dopo essere decollato da Berlino, a causa di un "grave malfunzionamento" riscontrato mentre stava sorvolando l'Olanda. L'aereo ha effettuato un atterraggio a Colonia e la Merkel, con il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz che l'accompagnava, hanno preso un altro volo questa mattina, ma perderanno l'inizio del summit, che si aprirà nel corso della giornata. La cancelliera è atterrata prima a Madrid insieme alla piccola delegazione che l'accompagnava, quindi ha preso un volo di linea della compagnia aerea Iberia verso Buenos Aires.