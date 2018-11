12 novembre 2018- 12:13 'Cosa fai a Capodanno?', te lo dice ScuolaZoo

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - “Cosa fai a Capodanno?” Provate a chiederlo alla Generazione Z e vi risponderà che vuole viaggiare, vivere nuove esperienze e stringere nuove amicizie. I fuochi d’artificio? Hanno tutta la vita per vederli! ScuolaZoo, la community online di studenti più grande d’Italia, a cui la Generazione Z si racconta tutti i giorni e che dal 2009 organizza gli ScuolaZoo Viaggi Evento, fatti su misura per loro, ha osservato cosa si aspettano i ragazzi nati nel nuovo millennio dai festeggiamenti della notte più folle dell’anno.Non è Capodanno se non… fai qualcosa che non hai mai fatto. Tutti hanno pubblicato almeno una storia su Instagram corredata di spunta “fatto”, per raccontare una nuova esperienza: una moda che a Capodanno troverà terreno fertile. Che si tratti di una silent disco per le vie di Roma o di Barcellona, o di un Pigiama Party sulla Pista di Ghiaccio centrale di Zagabria, in Viaggio Evento con ScuolaZoo; o che si tratti di brindare all’anno nuovo sospesi su una mongolfiera che solca i cieli di Berlino, o rilassandosi nelle terme di Bormio con ScuolaZoo Experience, l’importante è che sia un’esperienza sensazionale e mai fatta prima.Non è Capodanno se non… lo puoi postare su Instagram. Se non è su Instagram, non è mai successo! Qualunque cosa sia, se non è instagrammabile, è una perdita di tempo. È la dura legge della Generazione Z. Attraverso i social i ragazzi si raccontano e definiscono le loro identità e ciò che fanno a Capodanno rappresenta, in parte, chi sono. Ma non solo, le esperienze, oltre a condivisibili devono essere anche realmente condivise ed è indubbio che questo richiede dei programmi di viaggio che solo chi conosce dall’interno questa generazione può confezionare. Saranno, quindi, sì, le stories di Instagram il banco di prova che stabilirà chi ha vissuto il Capodanno più mirabolante, ma a renderlo tale saranno gli amici con i quali si è vissuta l’esperienza. Non è Capodanno se non… ti svegli con tanti nuovi amici. Capodanno diventa anche occasione di stringere nuove amicizie: In Viaggio Evento i ragazzi sono oltre 200, da tutta Italia, e dopo appena un giorno si conoscono tutti. La Generazione Z è curiosa di uscire dalla propria confort zone e partire serve anche a uscire dalle loro cerchie di amici, per trovarne di nuovi provenienti da ogni angolo del paese e con i quali rimanere in contatto attraverso i social anche una volta tornati a casa propria. Anno nuovo, tanti nuovi amici, quindi, per una generazione social, ma per la quale anche la dimensione sociale è importantissima.Non è Capodanno se non… parti con i tuoi influencer preferiti. Li seguono su Instagram, li incontrano nelle scuole e agli eventi durante l’anno scolastico, partono con loro d’Estate…non è Capodanno se non ci sono i ragazzi dello Staff ScuolaZoo: veri e propri influencer e trend setter per i 3,4 milioni della la community. Sono loro coetanei, diventando Staff ScuolaZoo per fare un’esperienza, imparano soft e hard skills che li introduce al mondo del lavoro divertendosi e facendo divertire. Accompagnano i ragazzi della Community 365 giorni l’anno e sono diventati dei veri e propri punti di riferimento e degli esempi da seguire, anche a Capodanno.Non è Capodanno se non è.. “Zero Sbatti”. Minimo sforzo, massimo risultato. La GenZ ha “Zero Sbatti” di organizzare, mettere d’accordo tutta la comitiva di amici, decidere dove e come. Si affida a chi, come ScuolaZoo, la conosce bene, e sicuramente è in grado di interpretare al meglio i suoi desideri. Sì, quindi, ai viaggi organizzati, ma non viaggi qualunque, devono essere certi di partire con chi riesce a sorprenderli sempre...per un Capodanno che #SeNonLoViviNonCiCredi.Non solo fantastici spettacoli pirotecnici che illuminano il cielo del nuovo anno: Capodanno, per la GenZ è sinonimo di novità e l’occasione per fare esperienze strabilianti. Sono 1200 i ragazzi che a due mesi dal nuovo anno, hanno già deciso di partire con ScuolaZoo per Capodanno: chi con ScuolaZoo Viaggi Evento, per condividere il Capodanno con 200 altri ragazzi per stringere amicizie suggellate da forti e uniche emozioni; e chi con ScuolaZoo Experience partendo alla scoperta di capitali Europee, in gruppi più piccoli, di massimo 15 persone, per vivere esperienze nuove e per fare cose mai fatte prima, sempre con l’inconfondibile mood ScuolaZoo.