3 gennaio 2019- 15:30 Costi politica: Bottici, taglio stipendi coerente con nostro programma

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Il Movimento 5 Stelle, sin da quando esiste ha sempre denunciato i costi troppo alti della politica. Abbiamo il Parlamento più numeroso al mondo dopo quello inglese, il primo in assoluto per numero di membri elettivi. E abbiamo anche i parlamentari tra i più pagati. Nel 2019 daremo semplicemente seguito a ciò che abbiamo sempre detto, avviando la riduzione del numero di parlamentari e il taglio dei loro stipendi. Si chiama coerenza e rispetto per i cittadini italiani". Lo afferma la senatrice M5S Laura Bottici, questore a palazzo Madama.