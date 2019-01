3 gennaio 2019- 16:50 Costi politica: Patuanelli, taglio stipendi per giustizia sociale

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "La lotta agli sprechi e ai costi della politica è da sempre nel Dna del messaggio 5 Stelle. Nel 2019 l'impegno di governo e maggioranza su questo fronte non si arresta. Abbiamo iniziato con i tagli a vitalizi e pensioni d'oro. Adesso andiamo avanti sforbiciando stipendi e numero dei parlamentari. Non si tratta di mero risparmio, pur importante. È una questione di giustizia sociale". Lo afferma Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato."L'Italia -aggiunge- non può più permettersi parlamentari che tra stipendio, diaria, rimborso spese di soggiorno, budget per lo staff, rimborso per telefonate e spese informatiche, possono portare a casa anche 16mila euro al mese. Così come non può più permettersi il Parlamento più numeroso al mondo, secondo solo al Regno Unito. Su entrambi i fronti interverremo, e i risparmi saranno investiti in istruzione, asili e servizi per i cittadini. Il vero privilegio è rappresentare il popolo. Per tutti gli altri privilegi, davvero non c'è più posto".