17 giugno 2019- 17:29 Costruzioni: assessore Marcato, 'da Regione Veneto totale supporto alle imprese' (2)

(AdnKronos) - “Fondamentale per il settore dell’edilizia è la nuova legge sull’artigianato – precisa Marcato - gli artigiani sono stati citati più volte in sede di presentazione del rapporto. La nuova legge quadro, attesa per lunghi decenni, è stata approvata con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, dando respiro a tutto il settore. Ho parlato dell’accordo fatto con il MISE che vede il Veneto destinatario di 400 milioni di euro sulla banda ultra larga come pure di quello siglato con Terna che vedrà il Veneto destinatario di un miliardo di euro di investimenti”.“Sottolineo questo – conclude l’assessore regionale allo sviluppo economico - perché secondo uno studio del ‘Sole 24 Ore’ di qualche anno fa, ogni euro investito in opere pubbliche sprigiona 7 euro di PIL. Quindi, anche se non si è Keynesiani nel midollo, è facile comprendere che l’intervento pubblico dà respiro alla nostra economia e dà respiro alle migliaia di imprese nel settore delle costruzioni che hanno dimostrato di resistere e di rimanere al passo coi tempi”.