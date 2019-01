7 gennaio 2019- 16:46 Costruzioni: Buia (Ance), 'dl Semplificazioni è ultima spiaggia'

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Il dl Semplificazioni è "insufficiente rispetto alle necessità e alle aspettative". Ma per un Paese "in perenne 'codice rosso' e per un settore delle costruzioni allo stremo" il provvedimento rappresenta "l'ultima spiaggia" per gettare le basi per una ripresa della costruzioni. E' questo il giudizio espresso dal presidente dell'Ance, Gabriele Buia, nel corso di un'audizione al Senato. "Avevamo posto molte speranze nell’annunciato decreto-legge semplificazioni. Dopo settimane di difficile gestazione, abbiamo dovuto tuttavia prendere atto di un decreto dai contenuti molto limitati, rispetto alle prime bozze circolate, e insufficiente rispetto alle necessità e alle nostre aspettative", sottolinea Buia."L'abolizione del Sistri rappresenta, ad oggi, l’unica nota positiva, a beneficio di tutti i settori produttivi", afferma il presidente dell'Ance. "La creazione di un Fondo di Garanzia per il sostegno alle pmi che vantano crediti nei confronti della Pa, così come concepito, rappresenta - prosegue - una misura poco utile per le imprese del settore delle costruzioni perché non riguarda la filiera e perché chi realizza lavori pubblici non utilizza mutui e quindi non ha bisogno di garanzie per allungarne la scadenza. Ciò, nonostante le costruzioni siano uno tra i settori più colpiti dal fenomeno dei ritardi di pagamento della P.A. con 8 miliardi di euro di crediti e tempi medi di pagamento di circa 5 mesi". "Per rendere efficace l’intervento, è necessario - sostiene Buia - estendere l’operatività anche alle imprese operanti nel settore dell’edilizia privata, in difficoltà nella restituzione a banche o ad altri intermediari finanziari di finanziamenti, anche garantiti da ipoteca. In altre parole, occorre aiutare le imprese ancora vitali, che potrebbero subire una crisi di liquidità, a superare un momento di crisi".